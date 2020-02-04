23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле

В Италии 3 февраля нашли мертвым 23-летнего украинца.
Тело обнаружили в гостиничном номере Villa delle rose в Олегии, в нескольких километрах от аэропорта Милана - Мальпенса, сообщает издание La Stampa.
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Следователи изучают обстоятельства и причины смерти мужчины. Они не исключают версию об убийстве и предварительно считают, что погибший умер вследствие передозировки.
Из какого города приехал украинец и чем занимался в Италии - пока неизвестно.
В итальянском Неаполе скоропостижно скончалась Анна Артым из Черткова Тернопольской области. За рубежом была на заработках.
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