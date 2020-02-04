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вторник, 04 февраля 2020 14:53

23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле

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23-летнего украинца нашли мертвым в итальянском отеле
В Италии, в гостинице, нашли мертвым 23-летнего украинца. Фото: Sputnik

В Италии 3 февраля нашли мертвым 23-летнего украинца.

Тело обнаружили в гостиничном номере Villa delle rose в Олегии, в нескольких километрах от аэропорта Милана - Мальпенса, сообщает издание La Stampa.

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Следователи изучают обстоятельства и причины смерти мужчины. Они не исключают версию об убийстве и предварительно считают, что погибший умер вследствие передозировки.

Из какого города приехал украинец и чем занимался в Италии - пока неизвестно.

В итальянском Неаполе скоропостижно скончалась Анна Артым из Черткова Тернопольской области. За рубежом была на заработках.

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Дата
04
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