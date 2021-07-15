В Турции арестовали украинских моряков

Украинским морякам грозит заключение в Турции. Фото: pixabay.com

Прокуратура турецкого города Искендерун арестовала четырех украинских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков.

В Турцию они попали на судне MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоял из 24 украинцев и одного иностранца. 10 июля корабль задержали правоохранители в порту, сообщила пресс-служба МИД Украины.

На следующий день капитана и трех помощников обвинили в контрабанде наркотиков. Остальные члены экипажа участвуют в расследовании в качестве свидетелей.

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Посольство Украины в Турции обеспечило арестованных адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Также договариваются, чтобы получить материалы следствия и посетить моряков.

Троих украинских моряков задержали в Испании за перевозку наркотиков. С 27 марта они находятся в пенитенциарном учреждении в Лас-Пальмасе в ожидании суда. На борту задержанного судна, членами экипажа которого были украинцы, обнаружили груз с гашишем весом 18 т. Моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда ALBATROS GUARD VSL находилось в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на борт сбросили мешки с неизвестным грузом. После чего экипаж получил распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт. О характере груза не знали.