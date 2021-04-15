Украинцы устроились на рыболовецкое судно и попали в скандал

На борту задержанного судна был обнаружен груз наркотического вещества - гашиш - вес которого достигает около 18 тонн Фото: facebook.com/MTWTU

Трех украинских моряков задержали в Испании за перевозку наркотиков.

С 27 марта они находятся в пенитенциарном учреждении "Сальто де Негро" в Лас-Пальмасе в ожидании суда, сообщили в пресс-службе Профсоюза работников морского транспорта Украины, к которым за помощью обратились родственники моряков.

Известно, что трое украинцев представляли собой экипаж судна ALBATROS GUARD VSL под панамским флагом, который был задержан в ходе спецоперации по противодействию наркотрафику в 170 милях от канарского острова Гран-Канария. На борту задержанного судна был обнаружен груз с наркотическим веществом - гашишем - вес которого около 18 т.

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Задержанию рыболовного судна и граждан Украины предшествовала оперативная работа, которая велась в течение четырех месяцев соответствующими службами Испании, в связи с подозрениями о возможном использовании ALBATROS GUARD VSL для перевозки наркотиков.

По информации компетентных органов Испании, на начальном этапе операции путем воздушного наблюдения были зафиксированы перемещения 27-метрового ALBATROS GUARD VSL, которое еще 7 декабря вышло из нидерландского порта Дэн Овер и проходило у побережья автономной области Галисия.

По результатам проведенного анализа характеристик судна, недавнюю смену собственника, а также отсутствие рыболовного снаряжения, судно было отнесено к категории подозрительных. В течение нескольких месяцев разведывательные службы наблюдали за судном.

При этом, как говорят родственники моряков, украинцы отправились на работу на ALBATROS GUARD VSL только в феврале этого года.

"Выйдя на связь с семьями 7 апреля, моряки сообщили, что незадолго до ареста, когда ALBATROS GUARD VSL находилось в море, к нему подошло другое неизвестное судно, с которого на борт сбросили мешки с неизвестным грузом. После чего экипаж ALBATROS GUARD VSL получил распоряжение его владельца - принять груз на борт и доставить в порт ", - отмечают в ППМТ.

По словам моряков, о характере груза команде известно не было.

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