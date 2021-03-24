В трамвае пассажир не доехал до своей остановки: что случилось

Трагедия произошла на маршруте №6. Мужчине было 66 лет Фото: скріншот із відео

Во Львове 24 марта в трамвае умер мужчина.

Трагедия произошла на маршруте №6. Мужчине было 66 лет, сообщили в ЛКП "Львовэлектротранс".

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Водитель сразу вызвал "скорую", а пассажиры до ее приезда пытались реанимировать мужчину. По словам родственников погибшего, ранее он перенес инфаркт и болел сахарным диабетом.

Все детали трагедии выясняют полицейские.

В центре Киева 26 января около 7:00 в троллейбусе №8 умер человек. ЧП произошло перед остановкой "Станция метро Университет".