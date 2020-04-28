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вторник, 28 апреля 2020 09:47

В столичной многоэтажке произошел взрыв: 30-летний мужчина – в критическом состоянии

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В столичной многоэтажке произошел взрыв: 30-летний мужчина – в критическом состоянии
В столичной многоэтажке взорвалась граната. Есть пострадавшие. Фото: npu.gov.ua

В Дарницком районе Киева произошел взрыв гранаты на 14-м этаже многоэтажного дома.

По предварительным данным, пострадавших двое, 30-летний мужчина – в критическом состоянии, сообщает ТСН.

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"Ранения получил 37-летний сосед владельца жилья. Объяснить, что случилось, он не смог из-за сильного алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Еще один их сосед также в нетрезвом состоянии ранений избежал.

Есть информация, что мужчины пытались разобрать гранату.

В Деснянском районе столицы, в общежитии взорвалась граната. Двое мужчин получили смертельные ранения.

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