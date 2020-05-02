В столице такси въехало в остановку

Такси въехало в остановку общественного транспорта на Дарницкой площади в Киеве.
"На Дарницкой площади автомобиль Skoda, которая используется в такси Uber, влетел в остановку общественного транспорта. На месте ДТП работают правоохранители, информация уточняется", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Произошло ужасное столкновение легковушек
Информации о пострадавших пока нет.
На Закарпатье произошла жуткая авария. Авария произошла в Мукачево, там автомобиль "Шкода" на скорости врезался в кольцевую развязку на ул. Мира.
Комментарии