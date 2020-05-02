В столице такси въехало в остановку

Такси въехало в остановку общественного транспорта на Дарницкой площади в Киеве.

"На Дарницкой площади автомобиль Skoda, которая используется в такси Uber, влетел в остановку общественного транспорта. На месте ДТП работают правоохранители, информация уточняется", - говорится в сообщении "Киев Оперативный".

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Информации о пострадавших пока нет.

Автор: facebook.com/KyivOperativ В Дарницком р-не произошла авария

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