В школе произошла вспышка гепатита

На Харьковщине заболели дети. Фото: censor.net.ua

В 5 классе школы №1 поселка Боровая Харьковской обл. зафиксировали вспышку гепатита А.

"За период с 24 января по 17 февраля зарегистрировано 4 случая острого вирусного гепатита А", - говорится в сообщении Харьковского областного лабораторного центра МЗ.

По состоянию на 18 февраля у всех больных диагноз подтвердили лабораторно. Дети госпитализированы. Один из них находится в областной инфекционной больнице в Харькове, остальные - в инфекционном отделении районной больницы.

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Состояние детей называют удовлетворительным.

Эпидемиологи устанавливают причины возгорания и возможные факторы передачи инфекции в учебном заведении и по месту жительства школьников.

Вследствие осложнений гриппа в Украине умер 31-летняя женщина. Этот случай стал третьим за эпидсезон. Подхватила вирус женщина, будучи беременной. Заболела 24 декабря.