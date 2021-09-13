В сеть слили персональные данные 53 млн украинцев

В базе может содержаться почти 53 млн записей. Фото: senior.ua

На одном из сайтов работники Департамента в сфере защиты персональных данных обнаружили базу данных жителей Украины, которая может содержать персональные сведения: ФИО, дату рождения, номер телефона, населенный пункт, улицу, номер дома и квартиры.

В базе может содержаться почти 53 млн записей, сообщается на сайте уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

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К Национальной полиции Украины Уполномоченным ВРУ по правам человека направлено письмо о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований и принятия соответствующих мер реагирования.

В Киеве два брата незаконно продавали данные более чем о 32 млн граждан Украины. Они вступили в сговор с работниками банков и госорганов, получали от них информацию более чем о 32 млн украинцев для сбыта заинтересованным лицам.