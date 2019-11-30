В селе под Киевом внезапно позеленело озеро

В селе Горенка местное озеро стало зеленого цвета. Фото: Facebook

Под Киевом в селе Горенка озеро стало неестественного цвета.

Внимание на это обратили местные жители, которые написали о ситуации в группе Горенка в Facebook.

Люди предполагают, что вода изменила цвет из-за высокого содержания токсичных отходов. На фото можно увидеть, что озеро стало зеленого цвета.

При этом на соседнем водоеме - Сапсаевом пруду, аналогичная картина.

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Специалисты завершили установку защитных бонов вокруг аварийного танкера Delfi. Боновое заграждения позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с танкера.