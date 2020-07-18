В Ровно СБУ и ДФС изъяли крупную партию поддельных сигарет

СБУ и ДФС изъяли крупную партию поддельных сигарет в Ровно. Фото: pro.gov.ua

В субботу 18 июля в Киеве во время санкционованиого судом обыска правоохранители обнаружили и изъяли 12 тыс. пачек контрафактных сигарет.

Находку обнаружили в рамках расследования незаконного изготовления группой лиц подакцизных товаров, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Следователи и процессуальные действия проведены совместно с работниками Управления службы безопасности Украины в Ровенской области и оперативными работниками следственного управления государственной фискальной службы в Ровенской области.

"За процессуального руководства прокуратуры Ровенской области, на основании постановления следственного судьи, в рамках уголовного производства о незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров, проведен обыск по адресу поставки контрафактных табачных изделий в г.. Ровно, в ходе которого выявлено незаконно изготовленные подакцизные товары ", - говорится в сообщении.

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В частности, правоохранители обнаружили 12 тыс. пачек табачных изделий. На черном рынке их стоимость составляет более 350 тыс. грн.

Найденные при обыске подакцизные товары изъяли, решается вопрос о наложении на них ареста.

Теперь детективы проводят неотложные следственные действия и устанавливают лиц, причастных к совершению криминального правонарушения.

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