Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн

Фото: mvs.gov.ua

Полицейские Киевщины ликвидировали нарколабораторию, с которой изъяли наркотические вещества на сумму более одного миллиона гривен. Обустроили лабораторию по изготовлению амфетамина жители Черниговщины.

Их накануне задержали сотрудники полиции Киевской области за стрельбу на строительстве в Вышгородском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

При проведении неотложного обыска в гаражном помещении снимали нападающие, сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с сотрудниками Вышгородского отдела полиции обнаружили и изъяли 2 кг готовой наркотической продукции - амфетамина и высушенное зелье каннабиса, весом 10 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого "товара" составляет более одного миллиона гривен.

Также полицейские изъяли разнообразное лабораторное оборудование и документы, воры забрали во время нападения на работников строительства.

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За незаконное изготовление наркотических веществ и их хранения следователи полиции открыли уголовные производства. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Как ранее сообщали в пресс служба полиции, правоохранители Киевской области задержали вооруженную группу злоумышленников из Черниговской области. Они напали на работников строительства в селе Хотяновка, избили и стреляли в одного из них.