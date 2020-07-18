Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2538
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 819
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 576
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 252
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 423
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4725
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6633
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
7
3
4
8
5
Возле многоэтажек нашли завернутое в ковер тело мужчины
Возле многоэтажек нашли завернутое в ковер тело мужчины
Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли &quot;зелья&quot; на 1 млн грн
Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
&quot;Хотел поменять мир&quot; - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
"Хотел поменять мир" - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
Авария с 6 погибшими: что известно о состоянии пострадавших и видео с места трагедии
Видео
Все видео
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей
Полицейские в последний момент вытащили из петли мать троих детей
Мальчик погиб под колесами грузовика
Мальчик погиб под колесами грузовика
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1089
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4860
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 243
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
суббота, 18 июля 2020 14:43

Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн
3

  Комментировать

На Киевщине прекратили деятельность нарколаборатории
Фото: mvs.gov.ua
На Киевщине прекратили деятельность нарколаборатории
На Киевщине прекратили деятельность нарколаборатории

Полицейские Киевщины ликвидировали нарколабораторию, с которой изъяли наркотические вещества на сумму более одного миллиона гривен. Обустроили лабораторию по изготовлению амфетамина жители Черниговщины.

Их накануне задержали сотрудники полиции Киевской области за стрельбу на строительстве в Вышгородском районе, сообщили в пресс-службе МВД.

При проведении неотложного обыска в гаражном помещении снимали нападающие, сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с сотрудниками Вышгородского отдела полиции обнаружили и изъяли 2 кг готовой наркотической продукции - амфетамина и высушенное зелье каннабиса, весом 10 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого "товара" составляет более одного миллиона гривен.

Также полицейские изъяли разнообразное лабораторное оборудование и документы, воры забрали во время нападения на работников строительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр

За незаконное изготовление наркотических веществ и их хранения следователи полиции открыли уголовные производства. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Как ранее сообщали в пресс служба полиции, правоохранители Киевской области задержали вооруженную группу злоумышленников из Черниговской области. Они напали на работников строительства в селе Хотяновка, избили и стреляли в одного из них.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Правоохранители ликвидировали нарколабораторию и изъяли "зелья" на 1 млн грн». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
июля

18 июля: события, которыми запомнился в истории этот день

Недовольные решением властей военные подняли восстание

Итальянский крейсер затонул за 3 мин

На похоронах патриарха жестоко избили священников и верующих

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 25056
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 13095
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15 фотографий, которые доказывают, что дети умеют поднять настроение
15
 Просмотров: 10782
Задержали членов &quot;Белого братства&quot;, которые пытали людей и сбывали наркотики
Задержали членов "Белого братства", которые пытали людей и сбывали наркотики Просмотров: 7506
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
 Просмотров: 6138
Происшествия
Возле многоэтажек нашли завернутое в ковер тело мужчины
Возле многоэтажек нашли завернутое в ковер тело мужчины
7
 Просмотров: 144
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
Погибли 4 одноклассников и супруги: подробности масштабной аварии под Одессой
 Просмотров: 558
В Ровно СБУ и ДФС изъяли крупную партию поддельных сигарет
В Ровно СБУ и ДФС изъяли крупную партию поддельных сигарет Просмотров: 216
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
Имели алгоритм, как выпытать личные данные - полиция разоблачила мошеннический call-центр
4
 Просмотров: 621
"Хотел поменять мир" - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
"Хотел поменять мир" - патрульные задержали пьяного вооруженного панка
8
 Просмотров: 585
Больше всего комментируют
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
2
"Голос" переходит в оппозицию к власти
2
Всемирный банк признал Украину самой бедной в Европе
2
Судье Павлу Вовку объявили подозрение в захвате власти - место его пребывания неизвестно
Голосов: 32
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua