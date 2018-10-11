В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших

В российской Чувашии произошло смертельное столкновение грузовика с автобусом.
По имеющейся информации, в автобусе находились 19 человек. 12 погибли, еще 7 госпитализированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД.
ДТП произошло в Чебоксарский районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Предварительно, водитель самосвала Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat.
Автобус был частным, жители Чувашии ехали на заработки в Москву. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
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