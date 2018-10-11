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четверг, 11 октября 2018 22:38

В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших

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В России произошло жуткое столкновение маршрутки и грузовика, много погибших
В России в страшной аварии погибли 12 человек. Фото: ZaRulem

В российской Чувашии произошло смертельное столкновение грузовика с автобусом.

По имеющейся информации, в автобусе находились 19 человек. 12 погибли, еще 7 госпитализированы. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД.

ДТП произошло в Чебоксарский районе Чувашии между населенными пунктами Лапсары и Карачуры. Предварительно, водитель самосвала Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с пассажирским микроавтобусом Fiat.

Автобус был частным, жители Чувашии ехали на заработки в Москву. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

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В поселке Мелиоративное Днепропетровской области военный автомобиль врезался в маршрутку. В ДТП попал зенитно-ракетный комплекс "Оса".

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