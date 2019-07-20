В России напали на двух украинцев

В России дагестанец порезал ножом двух украинцев. Фото: Информатор

В Санкт-Петербурге уроженец Дагестана напал и тяжело ранил двух глухонемых украинцев.

Инцидент произошел в ночь на 20 июля в вагоне метро на станции Пушкинская. 36-летний мужчина, который приехал из Дербента, набросился с ножом на украинцев, потому что те не ответили на его вопрос, выходят ли они на следующей станции. Первого он ударил ножом в грудь два раза, второго - один. Об этом сообщила "Фонтанка".

Другие пассажиры поезда заступились за украинцев, они отобрали нож и держали нападавшего до прибытия сотрудников полиции.

Пострадавших доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Им сделали операцию.

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Дагестанца ранее уже судили за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, а также применение насилия в отношении представителя власти при исполнении обязанностей. Нападавшего задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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