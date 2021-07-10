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суббота, 10 июля 2021 22:50

В результате сильных дождей на Закарпатье затопило дома и дороги

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В результате сильных дождей на Закарпатье затопило дома и дороги

10 июля в результате сильных дождей в Раховском районе Закарпатской области затопило дома и дороги. Поселок Ясиня частично отрезан от транспортного сообщения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По состоянию на вечер подтоплены 35 домов и 11 подвальных помещений в поселке Ясиня и селе Лазещина.

Кроме этого, на участке протяженностью 30 метров затопило трассу государственного значения Н 09 Мукачево - Рогатин - Львов вблизи поселка Ясиня. Проезд обеспечен по одной полосе движения. Также повреждены дороги в этом поселке и селе Богдан.

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В настоящее время отрезанными от автомобильного сообщения остаются около 400 дворов в Ясине.

Японию накрыли мощные ливни. Из-за этого власти объявили об эвакуации более 240 тыс. человек.

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Дата
10
июля

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