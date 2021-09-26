В результате ДТП в Херсонской области погибли два человека

В результате столкновения водитель и пассажир Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте. Фото: Нацполиция

В ДТП автодороге Р-47 Херсон-Новая Каховка-Геническ около пгт Казацкое Каховского района столкнулись три автомобиля - погибли два человека. Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Как выяснилось, 41-летний водитель автомобиля марки Mercedes-Benz, двигаясь из Новой Каховки, перед поворотом на пгт Казацкое обгонял автомобиль марки ВАЗ-2107, не придерживался безопасного интервала и задел этот автомобиль в районе левой передней двери. Из-за этого водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком МАН, двигавшимся во встречном направлении по своей полосе движения.

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В результате столкновения водитель и пассажир Mercedes-Benz от полученных травм скончались на месте. Полиция квалифицировала инцидент по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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