В Одессе пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он был нетрезв. Фото: lviv.travel

В Одессе пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"Сегодня в два часа ночи на перекрестке улиц Щорса и Корнюшина 31-летний водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте от полученных травм", — говорится в сообщении.

Сообщается, что водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он был нетрезв.

Так, сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения, если они повлекли смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос о задержании мужчины в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.