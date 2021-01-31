В реке нашли тела пропавших матери и дочери

На Полтавщине спасатели обнаружили тела матери и дочери.

Тела нашли в реке Тагамлык в селе Писаревка. Об этом сообщает ГСЧС региона.

Судебно-медицинские эксперты устанавливают причину смерти. Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на тонкий лед, который образовался на водоемах.

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Спасатели также предостерегают:

- выходить на лед можно только в случае устойчивой морозной погоды;

- запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

- переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных местах;

- запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

- нельзя выходить на лед в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температуры и потепление;

- не употребляйте спиртных напитков у водоемов;

- следите за досугом детей и объясняйте им, в чем опасность тонкого льда.

В селе Красноселка Александровского района Кировоградской области погиб рыбак, провалившись под лед. Мужчина не дошел до берега 20 м.