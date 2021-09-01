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среда, 01 сентября 2021 14:36

В пятиэтажке взорвалась граната. Есть жертва

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В пятиэтажке взорвалась граната. Есть жертва
Мужчина подорвался на гранате. Фото: facebook.com/frankivsk.police

В квартире пятиэтажки взорвалась граната. 51-летний мужчина погиб.

Трагедия произошла и городе Калуш Ивано-Франковской области, сообщает местная полиция.

31 августа в 20:15 в полицию обратился мужчина. Рассказал, что нашел в квартире своего сына с многочисленными травмами. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. В помещении нашли следы взрыва и остатки гранаты. Соседи сказали, что слышали звук похожий на взрыв, но не поняли, где прозвучал.

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В полиции дело расследуют как умышленное убийство с дополнительной квалификацией о несчастном случае.

В Луцке в одной из квартир взрывом убило 41-летнего мужчину. На месте инцидента обнаружили части гранаты Ф-1.

Взрыв произошел на кухне квартиры, где проживал мужчина. Вместе с мужчиной на момент инцидента в доме находилось еще 3 человека. Их жизни ничего не угрожает, они не травмировались.

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