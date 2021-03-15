Взрыв гранаты разорвал мужчину в собственной квартире

Вибух стався на кухні. 41-річний чоловік загинув Фото: misto.vn.ua

В Луцке в одной из квартир взрывом убило 41-летнего мужчину.

По предварительной информации, это была граната, пишут "Волынские Новости". Погибший был участником АТО.

Взрыв произошел на кухне квартиры, где проживал мужчина. На месте инцидента обнаружили части гранаты Ф-1.

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В полиции, по информации СМИ, информацию о взрыве подтвердили и уточнили, что получили сообщение ночью 14 марта, около 3:00. Вместе с мужчиной на момент инцидента в доме находилось еще 3 человека. Их жизни ничего не угрожает, они не травмировались.

Точные причины трагедии неизвестны, их устанавливают полицейские.

На Луганщине отец и сын решили разобрать гранату в квартире на кухне. Устройство взорвалось.