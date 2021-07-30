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пятница, 30 июля 2021 07:22

В психбольнице прогремел мощный взрыв. Есть жертва
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Взрыв услышали в трех районах
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Взрыв услышали в трех районах
Взрыв услышали в трех районах
Взрыв услышали в трех районах

На территории психиатрической больницы по улице Кирилловской в Подольском районе Киева произошел взрыв. Один человек погиб.

Сорвалось 29 июля в 23:00 в недостроенном доме. Взрыв был настолько сильным, что его слышали в Шевченковском и Соломенском районах, сообщает "Киев оперативный".

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По предварительной информации, в тот вечер там гуляли парень с девушкой. Взорвалось, когда она вышла на улицу с недостроя. Парень якобы сам себя подорвал и скончался на месте. Официального объяснения трагедии еще нет.

36-летний мужчина подорвался на гранате. Правоохранители считают это самоубийством. Трагедия произошла в городе Раздельная Одесской области.

Умерший проживал в частном доме с матерью. Сразу после того, как от него ушла любимая девушка, сорвал гранату у себя во дворе. Кроме мужчины, пострадал подросток, живущий по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

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Дата
30
июля

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