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пятница, 09 июля 2021 15:29

Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок

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Мужчина подорвал себя гранатой. От взрыва пострадал ребенок
Брошенный мужчина подорвался на гранате. Фото: pravda.com.ua

36-летний мужчина подорвался на гранате. Правоохранители считают это самоубийством.

Трагедия произошла в городе Раздельная Одесской области, сообщают в местной полиции.

Умерший проживал в частном доме с матерью. Сразу после того, как от него ушла любимая девушка, сорвал гранату у себя во дворе. Кроме мужчины, пострадал подросток, живущий по соседству. Парня осмотрели врачи, госпитализация ему не понадобилась.

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Полные обстоятельства происшествия полиция выяснит в ходе следствия.

В Теребовле Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги находилось в процессе развода. Трагедия произошла 19 июня.

Тело убитой нашла в доме около 4 утра сестра ее мужа. Вызвала полицию. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым мужа погибшей. Незадолго до происшествия мужчина позвонил сестре и попросил прийти к нему домой и забрать его малолетнюю дочь.

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