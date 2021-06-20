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воскресенье, 20 июня 2021 10:11

Только смерть разлучит нас: мужчина убил жену и взорвал себя

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Только смерть разлучит нас: мужчина убил жену и взорвал себя
На Тернопольщине 28-летнюю Анну Шманько-Яненко убил 39-летний муж. Себя потом подорвал. Супруги разводились. Сиротой осталась маленькая дочь. Фото: facebook.com/terebovlya.mediacentr

В Теребовле Тернопольской области 39-летний мужчина убил 28-летнюю жену и взорвал себя. Супруги находилось в процессе развода.

Трагедия произошла 19 июня. Сиротой остался малолетний ребенок, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

"Тело убитой нашла в доме около 4 утра сестра ее мужа. Вызвала полицию. Обследовав территорию хозяйства, полицейские обнаружили на приусадебном участке мертвым 39-летнего мужа погибшей. По предварительным данным, он совершил самоубийство, взорвав себя взрывным устройством", - рассказали полицейские.

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Незадолго до происшествия мужчина позвонил своей сестре и попросил прийти к нему домой и забрать его малолетнюю дочь.

Следователи открыли уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Убитую звали Анна Шманько-Яненко. Ее похоронят в Теребовле сегодня, 20 июня.

В Киеве в квартире по ул. Якубовского нашли мертвыми 57-летнюю женщину и ее 63-летнего мужа. Вероятно, мужчина убил жену, а затем покончил с собой. На теле женщины множественные раны головы и резаная рана шеи, а на теле мужчины резаная рана шеи и руки.

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Дата
20
июня

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