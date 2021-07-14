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среда, 14 июля 2021 07:21

В пруду утонули двое братьев

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В пруду утонули двое братьев
Дети без разрешения пошли на пруд. Фото: ГСЧС

Двое братьев 10 и 14 лет утонули, купаясь в пруду.

Трагедия произошла вблизи села Слободка на Черниговщине, сообщают в ДСНС Украины.

Ребята без разрешения пошли отдыхать к местному водоему. Детей долгое время не было дома, поэтому отец пошел их искать, на берегу заметил их вещи. Мужчина позвонил в экстренные службы и пытался отыскать детей в воде самостоятельно.

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Тела погибших до прибытия спасателей на берег вытащили полицейские. Другие обстоятельства трагедии устанавливаются.

В Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя девочка, которая спасала от гибели свою подругу. Тело погибшей достали спасатели из воды в 100 м от места происшествия.

Девочки пошли купаться к реке Рось и одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них, ушла под воду. Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

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