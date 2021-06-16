13-летняя школьница утонула, спасая подругу

На Киевщине в реке Рось утонула 13-летняя девочка, которая спасала подругу. Фото: facebook.com/police.bc.r

В Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя девочка, которая спасала от гибели свою подругу.

Тело погибшей достали спасатели из воды в 100 м от места происшествия. Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.

"В полицию от несовершеннолетней девочки поступило сообщение о том, что она со своей 13-летней подругой купались в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде", - говорится в сообщении.

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Выяснилось, что компания девочек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхали у реки Рось. Рядом со взрослых никого не было.

"Девочки пошли купаться к реке и одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросилась ей помогать и спасли ее, но одна из них, также 13-летний ребенок, ушла под воду", - рассказали в полиции.

Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

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