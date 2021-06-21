На Киевском водохранилище погибли 2 ребенка и взрослый

В Киевской области утонули три человека.

На Киевщине утонули два человека: взрослый и 10-летний ребенок.

Еще один ребенок - 4 лет - умер в карете скорой помощи. Его из воды вытащили местные жители, сообщает ДСНС.

Трагедия произошла во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района.

Тела погибших ищут водолазы.

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В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя Лиза. Компания девушек от 12 до 14 лет отдыхала у реки. Рядом взрослых не было. Девушки пошли купаться. Одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее. Но Лиза не всплыла