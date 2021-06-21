На Киевском водохранилище погибли 2 ребенка и взрослый

 
Ексклюзивы
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 675
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Украинцы готовы платить за вакцину. Назвали сумму
Просмотров: 1332
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 2169
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2898
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 207
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 936
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 873
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1440
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 918
Фото
Все фото
6
6
4
4
5
На берегу Азовского моря затопило автомобили. Спасатели были вынуждены вмешаться
На берегу Азовского моря затопило автомобили. Спасатели были вынуждены вмешаться
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой
15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой
Полиция задержала группу вооруженных грабителей
Полиция задержала группу вооруженных грабителей
Разбила голову: женщина прыгнула с моста возле ресторана
Разбила голову: женщина прыгнула с моста возле ресторана
Видео
Все видео
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
6-летнего мальчика достали из-под земли. Видео спасения
6-летнего мальчика достали из-под земли. Видео спасения
Грузовик провалился под землю - показали видео
Грузовик провалился под землю - показали видео
Интервью
1/5
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Скандал с ВНО: Шкарлет экономит на учащихся
Просмотров: 675
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 693
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 810
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1440
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 783
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
1 Просмотров: 306
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
понедельник, 21 июня 2021 00:50

На Киевском водохранилище погибли 2 ребенка и взрослый

  Комментировать
На Киевском водохранилище погибли 2 ребенка и взрослый
В Киевской области утонули три человека.

На Киевщине утонули два человека: взрослый и 10-летний ребенок.

Еще один ребенок - 4 лет - умер в карете скорой помощи. Его из воды вытащили местные жители, сообщает ДСНС.

Трагедия произошла во время отдыха на Киевском водохранилище возле с. Лебедевка Вышгородского района.

Тела погибших ищут водолазы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из воды извлечены тела двух подростков и мужчины

В реке Рось в Белой Церкви Киевской области утонула 13-летняя Лиза. Компания девушек от 12 до 14 лет отдыхала у реки. Рядом взрослых не было. Девушки пошли купаться. Одна из них, 13-летняя, начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее. Но Лиза не всплыла

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Киевском водохранилище погибли 2 ребенка и взрослый». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;На заработках оборвался тромб&quot; - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
"На заработках оборвался тромб" - семья просит помочь привезти тело отца в Украину
 Просмотров: 15688
&quot;Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер&quot;
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
 4 Просмотров: 6624
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
Гороскоп на выходные: в чьи двери постучат богатство и любовь
 Просмотров: 6264
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
Труп пропавшей 15-летней на пустыре: девушку убили, есть подозреваемый
6
 Просмотров: 6192
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
Гороскоп на 20 июня: что обязательно надо сделать в этот день
 Просмотров: 5274
Происшествия
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
Проливные дожди на Буковине подтопили 17 сел
 Просмотров: 117
На Днепре спасли женщину и ребенка
На Днепре спасли женщину и ребенка Просмотров: 297
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
В "Борисполе" у иностранца нашли контрабандные драгоценности
 Просмотров: 225
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
Загадочная гибель украинки в Турции: слили видео последних минут жизни модели
 Просмотров: 1503
На берегу Азовского моря затопило автомобили. Спасатели были вынуждены вмешаться
На берегу Азовского моря затопило автомобили. Спасатели были вынуждены вмешаться
6
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
78
"В случае проигрыша следующих выборов нынешняя власть может оказаться за решеткой", – Александр Данилюк
5
ВСУ стали сильнее в 572 раза - Зеленский
4
"Работники поехали в Польшу, а украинскую клубнику собирает сам фермер"
4
После каденции Зеленского надо иметь предохранители - Разумков
3
Разумков прокомментировал идею сокращения депутатов в Раде
Голосов: 544
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть