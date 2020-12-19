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суббота, 19 декабря 2020 13:27

В порту обнаружили партию кокаина
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В контейнере обнаружили кокаин
Фото: ГПСУ
В контейнере обнаружили кокаин
В контейнере обнаружили кокаин

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с другими правоохранительными органами выявили очередную партию кокаина в порту "Южный" из Эквадора.

Наркотики были в контейнере с грузом фруктов, сообщает Государственная пограничная служба.

"Заранее правоохранителям стало известно, что конечным пунктом доставки "элитного наркотика" должна была стать одна из стран ЕС. Пограничники провели оперативное сопровождение контейнера и остановили контрабандный груз наркотиков с территории Украины в международном пункте пропуска "Староказачье". Кокаин, весом 54 кг, был расфасован в 46 брикетов и ​​спрятан в вентиляционных люках контейнера. Ориентировочная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке достигает 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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В этом году в морских портах Одесской области удалось обнаружить более 500 кг кокаина.

Более 1 т кокаина нашли в партии банановой мякоти в одном из британских портов. Наркотики спрятали в грузе из Колумбии. Корабль остановился в порту Лондона во время рейса в Нидерланды.

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