В Польше украинский автобус попал в аварию

Фото: OSP Siedliszczki, OSP KSRG Bystrzejowice Drugie, Facebook

В Польше попал в аварию украинский автобус.

В нем находились 27 человек, передает Swidnik naszemiasto.

Авария произошла в среду вечером около 22:00 по киевскому времени возле населенного пункта Колония Седлищи Люблинского воеводства.

Двое пассажиров получили незначительные ранения. Они не нуждались в госпитализации.

Автобус ехал из Черновцов в Щецин. В Свидницком уезде водитель съехал с дороги. Автобус перевернулся.

Автобусом управлял 57-летний гражданин Украины. По предварительным данным полиции, причиной аварии стало то, что водитель заснул за рулем. К счастью, скорость движения автобуса была незначительной, благодаря чему никто не пострадал", - сообщила пресс-секретарь полиции Свидника Домарадзка.

Полиция оштрафовала водителя на 1,5 тыс. злотых – более 10,5 тыс. грн.

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Пассажиров перевезли в пожарную часть в Песках. Они там ожидали другой автобус.

В Польше в ДТП погиб 29-летний украинец, находившийся за рулем автомобиля. Авария произошла на дороге в Страмнице в Западно-Поморском воеводстве. По предварительным данным, водитель повернул на встречную полосу и врезался в Ford. Водителя другого автомобиля с травмами госпитализировали.