У Польщі загинув 29-річний українець

29-летний украинец погиб в ДТП в Польше 8 января. Фото: VN24

В Польше в ДТП погиб 29-летний украинец, находившийся за рулем автомобиля.

Об этом сообщает TVN24.

Авария произошла на дороге в Страмнице в Западнопоморском воеводстве. По предварительным данным, водитель свернул на встречную полосу и врезался в Ford. Водитель другого автомобиля с травмами госпитализировали.

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"Украинца долго реанимировали. Затем его госпитализировали. Вскоре в полицию поступила информация, что 29-летний парень скончался", - сообщила Паулина Хейгель из Западнопоморской службы скорой помощи.

Угрозы жизни другого водителя нет. Полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

19 декабря в Польше произошло по меньшей мере два смертельных ДТП с участием граждан Украины. В Лодзинском воеводстве автомобиль Audi, в котором находились два украинца, по неустановленным причинам съехал с дороги и врезался в охранные экраны автомагистрали А2. После этого в него въехал автомобиль Volkswagen. 43-летний пассажир Audi погиб на месте. Другое ДТП с участием двух украинцев произошло в Морине Западнопоморского воеводства. 34-летний водитель автомобиля Ford превысил скорость и слетел с дороги. Автомобиль врезался в дерево, в результате чего на месте погиб 50-летний пассажир.