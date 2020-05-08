В Польше погиб 19-летний украинец: первые подробности и фото

Фото: wroclaw.policja.gov.pl

В польском Вроцлаве за рулем Mazda погиб 19-летний украинец.

Авария произошла 7 мая на улице Езеранского, пишет inpoland.net.pl.

"Гражданин Украины, находясь за рулем автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на встречную на допустил столкновение с автомобилем Mitsubishi. В результате аварии на месте происшествия скончался 19-летний водитель Mazda. Медики "скорой" пытались спасти украинца, но реанимационные мероприятия оказались безуспешными", - сказано в сообщении.

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Водитель Mitsubishi получил травмы средней сложности и госпитализирован в больницу. Его жизни угрозы нет.

О погибшем украинце известно, что он проживал во Вроцлаве, в последнее время работал курьером по доставке пиццы. Родители погибшего проживающих в Украине.

В Польше в результате ДТП погиб 20-летний Игорь Широкий с Подгаецкого района на Тернопольщине. Был за рулем Volkswagen Polo. Не справился с управлением и лоб столкнулся с Volkswagen Golf.