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В Польше для спасения украинки привлекли вертолет

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В Польше для спасения украинки привлекли вертолет
Спасательная служба Польши предупреждала о сложных погодных условиях в горах: шквальный ветер, опасность лавин и снеговой покрыв более 1 м. Фото: pixabay.com

В Польше 26 декабря украинка без должной подготовки поднялась высоко в горы и не смогла ни двигаться дальше, ни вернуться.

Спасателям пришлось поднимать вертолет для спасения женщины, пишет RMF24.

Украинка пошла по маршруту вдоль словацкой границы в районе двухтысячника Каспров верх. Застряла у вершины Горышкова Чуба.

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Ее одежда была для горнолыжного спорта, но не для зимнего восхождения в горы. Женщина не имела специальной обуви, "кошек", чтобы передвигаться по скрещенному склону, и ледоруба.

Впоследствии туристка поняла, что не может ни продвигаться вперед, ни безопасно вернуться по своим следам. С обеих сторон от нее были обрывы. Неосторожным шагом можно было спровоцировать лавину и вместе с ней сорваться с тропы, отметили спасатели.

Единственное, что было правильным в снаряжении туристки - ее ярко-розовая куртка. Это помогло чрезвычайно быстро увидеть украинку издалека и эвакуировать ее.

Украинские альпинисты пострадали на горе Казбек на границе РФ и Грузии из-за схода лавины. Их спасали с помощью вертолета. Спасателям об украинцах сообщил очевидец, который спас пострадавшую женщину.

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Дата
29
декабря

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