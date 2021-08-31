Украинцы попали под лавину на горе Казбек - русские спасать отказались

Высота горы составляет более 5 тыс. м. Фото: pixabay.com

Трое украинских альпинистов пострадали из-за схода лавины на горе Казбек на границе РФ и Грузии.

Министерство чрезвычайных ситуаций Северной Осетии отменило заявку на отправку спасательного вертолета к пострадавшим, поскольку лавина сошла со стороны Грузии.

"Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет из Грузии. Помогать альпинистам будет их спасательная служба", - говорится в сообщении ведомства.

О том, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек в восточной части Центрального Кавказа, спасателям сообщил очевидец. Он вытащил из снега одну пострадавшую женщину.

Высота горы составляет более 5 тыс. м.

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18 апреля 2014-го 16 непальских гидов-альпинистов, большинство из которых этнические шерпы, погибли под лавиной при поднятии на Эверест. Это наиболее смертоносное восхождение в истории самой высокой горы планеты, что находится на границе между Непалом и Китаем.