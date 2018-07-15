В полиции сделали важное заявление об аварии с гибелью 5-месячного младенца

Водитель автомобиля ВАЗ, который 14 июля сбил коляску с младенцем в Харькове, на момент аварии был трезв. Фото - Полиция Харьковщины

Водитель автомобиля ВАЗ, который 14 июля сбил коляску с младенцем в Харькове, на момент аварии был трезв. Об этом сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Елена Баранник.

"Следователи получили результаты медицинского осмотра водителя. Водитель на момент аварии был трезв, экспертиза не обнаружила признаков алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта. Водителю грозит до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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По словам Бернанке, мать погибшего младенца находится в удовлетворительном состоянии.

Вечером 14 июля в Харькове 28-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на тротуар. Там сбил 20-летнюю мать с пятимесячным ребенком в коляске. Мальчик погиб на месте. Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Она находится в больнице.