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понедельник, 19 апреля 2021 17:52

В поезде нашли мертвым 23-летнего пассажира

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В поезде нашли мертвым 23-летнего пассажира
23-летний мужчина скоропостижно скончался в поезде в Тернополе. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

23-летний мужчина скоропостижно скончался в поезде в Тернополе.

Трагедия произошла 18 апреля. В 10:50 бригада "скорой" выезжала на железнодорожный вокзал, но уже не смогла оказать медицинскую помощь. Об этом сообщил генеральный директор центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Михаил Джус.

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"На момент прибытия бригады тело было на спальном месте в вагоне. По словам проводницы, в 4:40 пассажир еще был жив и разговаривал с ней. В 9:50 она увидела, что он лежит на полочке без признаков жизни ,и вызвала медиков", - рассказал Джус, пишет местное издание "Срочно".

Признаков насильственной смерти медики не обнаружили. Окончательную причину установят эксперты.

В электричке № 6254 Одесса - Вапнярка умер мужчина. Очевидцы рассказали, что пассажир в возрасте 50-60 лет спал, лежа на сиденьях. Неожиданно он задергался и упал на пол. По предварительной версии, мужчине стало плохо с сердцем.

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