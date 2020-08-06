В парке развлечений утонул 8-летний мальчик

В Киеве, в парке Sky Family Park, в бассейне утонул 8-летний мальчик. Фото: park.skymall.ua

В Киеве, в парке Sky Family Park, расположенном на проспекте Романа Шухевича, произошло ЧП. В бассейне утонул 8-летний мальчик.

Об этом сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города в Facebook.

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"Это могло не случиться, если бы мама не оставила ребенка без присмотра", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.

В Ужгороде, в аквапарке Aqua Rio-Park, утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.