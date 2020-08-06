В парке развлечений утонул 8-летний мальчик

В Киеве, в парке Sky Family Park, расположенном на проспекте Романа Шухевича, произошло ЧП. В бассейне утонул 8-летний мальчик.
Об этом сообщили на странице Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города в Facebook.
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"Это могло не случиться, если бы мама не оставила ребенка без присмотра", - сказано в сообщении.
Все обстоятельства трагедии устанавливают следователи.
В Ужгороде, в аквапарке Aqua Rio-Park, утонул 6-летний мальчик, который отдыхал там с родителями. Ребенок утонул, когда родители потеряли бдительность.
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