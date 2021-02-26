В офис к соорганизаторам митинга в поддержку Стерненка пытаеться ворваться полиция

В офис к соорганизаторам митинга в поддержку незаконно осужденного активиста Сергея Стерненко пытаются ворваться менее 5 полицейских.

В Facebook Михаил Жернаков назвал 2 причины.

"Хотят поговорить с Роман Маселко и воспользоваться нашим туалетом", - написал Жернаков.

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Неофициальные причины пока неизвестны.

Лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненка, а также координатора "Правого сектора" в Коминтерновском районе Одесской области Руслана Демчука приговорили к 7 годам и 3 месяцам тюрьмы с конфискацией части имущества. Они якобы по сговору похитили в апреле 2015 года тогдашнего депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича. Среди обоснований своего решения судья Виктор Попревич назвал то, что Стерненко "негативно относится" к партии, к которой принадлежал похищенный - речь идет о партии "Доверяй делам" мэра Одессы Геннадия Труханова.