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пятница, 23 июля 2021 00:24

В Одесской области задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП

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В Одесской области задержали пьяного водителя, который скрылся с места ДТП
Водитель сбил корову и скрылся с места ДТП. Фото: Нацполиция

В Одесской области полицейские задержали пьяного водителя. Мужчина на "Жигулях" сбил корову в одном из сел и скрылся с места ДТП.

Полиция нашла нарушителя. Им оказался 48-летний житель Белгород-Днестровского района, сообщили в пресс службе Нацполиции Одесской области.

Мужчина сел за руль, не имея соответствующих документов на право управления транспортным средством.

За руль его больше не пустили. Против нарушителя составили административные материалы по нескольким статьям Кодекса Украины. ВАЗ поместили на штрафплощадку.

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В Одессе произошла смертельная авария с автомобилем службы такси Uklon. На ул. Черноморского казачества водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и влетел в бетонную стену. От удара автомобиль загорелся. Водитель погиб, пассажирка - в больнице.

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