В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео

В результате инцидента девушка получила серьезные ожоги. Фото: Reuters

В Одессе девушка, которая принимала участие в фаер-шоу, случайно подожгла себя во время выступления.

Данный инцидент произошел на ул. Крымской у фонтана вечером 15 августа. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На видео видно, что пламя мгновенно охватило волосы и лицо девушки.

Друзьям пострадавшей удалось погасить огонь очень быстро, но, несмотря на это, она получила серьезные ожоги.

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