В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 441
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2088
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 1980
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 522
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1314
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 900
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1485
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18882
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
4
4
11
4
4
В церкви произошел пожар
В церкви произошел пожар
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Загадочная гибель женщины на дороге: полицейские нашли зацепки
Грабители вынесли сейф с деньгами
Грабители вынесли сейф с деньгами
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
Обнаженная и беременная: новые подробности о загадочной гибели женщины, которую нашли на дороге (18+)
На дороге нашли тело неизвестной женщины
На дороге нашли тело неизвестной женщины
Видео
Все видео
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
В столице в аварию попали легковой автомобиль, троллейбус и грузовик
Мужчина посреди улицы убивал товарища
Мужчина посреди улицы убивал товарища
На видео показали, как горела Tesla Богдана
На видео показали, как горела Tesla Богдана
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Возле супермаркета расстреляли мужчину (18+)
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Под Киевом столкнулись 4 автомобиля
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1629
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 900
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 756
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 36
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
воскресенье, 16 августа 2020 15:57

В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео

  Комментировать
В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео
В результате инцидента девушка получила серьезные ожоги. Фото: Reuters

В Одессе девушка, которая принимала участие в фаер-шоу, случайно подожгла себя во время выступления.

Данный инцидент произошел на ул. Крымской у фонтана вечером 15 августа. Соответствующее видео опубликовали в Facebook.

На видео видно, что пламя мгновенно охватило волосы и лицо девушки.

Друзьям пострадавшей удалось погасить огонь очень быстро, но, несмотря на это, она получила серьезные ожоги.

На Виниччинни в городе Калиновка 49-летний мужчина из ревности пытался сжечь жену. Женщину с ожогами тела 80% доставили в больницу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Одессе девушка подожгла себя во время фаер-шоу: видео». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
августа

Люди ели грызунов и кожаную амуницию

Самое читаемое
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ
Ермак собрал на ковер председателя с членами ЦИК. Требует отставки - СМИ 1 Просмотров: 68718
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
Молодая и горячая: откровенные фото невероятно сексуальной легкоатлетки
13
 Просмотров: 9558
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 2 Просмотров: 8640
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
До слез: трогательные фото домашних любимцев, которые не могут жить без своих хозяев
19
 Просмотров: 7992
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 6084
Происшествия
Водитель насмерть сбил велосипедиста
Водитель насмерть сбил велосипедиста Просмотров: 342
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит
Руководство Украинского Дунайского пароходства не дает провести государственный финансовый аудит 2 Просмотров: 225
В море выловили пару на матрасе
В море выловили пару на матрасе Просмотров: 1116
Из реки достали тело юноши
Из реки достали тело юноши Просмотров: 378
В церкви произошел пожар
В церкви произошел пожар
4
 Просмотров: 459
Больше всего комментируют
5
Зеленский жестко отреагировал на передачу Беларусью "вагнеровцев" России
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
"Евросолидарность" требует созвать внеочередную Раду из-за ситуации с Covid-19
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 1559
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua