В новогоднюю ночь неизвестный стрелял из гранатомета

Фото: Полиция

В Мукачево на Закарпатье неизвестный стрелял в новогоднюю ночь из гранатомета.

На ул. Ференца Листа он выстрелил из ручного гранатомета. Пострадавших в результате выстрела нет, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Закарпатья.

"Вчера, 31 декабря, в 23.30, на службу 102 поступило сообщение от жителя Мукачево о том, что на улице Ференца Листа неизвестный выстрелил по предмету похожего на ручной гранатомет", - говорится в сообщении.

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Поврежденное ограждение одного из дворов. На месте происшествия осталась часть от снаряда.

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