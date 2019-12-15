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воскресенье, 15 декабря 2019 13:04

В Николаеве таинственно умерли 2 дальнобойщика, еще 3 - в тяжелом состоянии

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В Николаеве таинственно умерли 2 дальнобойщика, еще 3 - в тяжелом состоянии
Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Фото: magnolia-tv.com

14 декабря возле придорожного кафе на Одесском шоссе в Николаеве нашли тела двух умерших мужчин. Патрульным поступила информация о смерти 54-летнего мужчины. Когда они приехали на место вызова, то обнаружили мертвым еще и 38-летнего напарника погибшего.

К еще трех дальнобойщиков - 33, 38 и 57 лет - пришлось вызывать скорую. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Все мужчины родом из Винницкой и Черниговской областей, об этом информирует пресс служба Нацполиции в Николаевской области.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины трагедии. Опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

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Предварительно, по словам свидетелей, известно, что мужчины употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе. Образцы продуктов и спиртных напитков оттуда пока изымают, их направят на экспертизу.

По факту смерти двух мужчин полиция уже открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы.

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