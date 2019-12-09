Один ребенок умер. На Черниговщине дети отравились неизвестным веществом

На Черниговщине дети отравились неизвестным веществом. Фото: glavcom.ua

В Черниговской области трое детей отравились неизвестным веществом, один ребенок умер в реанимации районной больницы, сообщили на сайте УНИАН со ссылкой на управление ДСНС Черниговской области.

"В приемное отделение Новгород-Северской ЦРБ с предварительным диагнозом" отравление неизвестным веществом "доставлены трое детей, 2005-го, 2007-го и 2010-го годов рождения. Все - жители села Стахорщина, Новгород-Северского района. Наименьший умер в реанимационном отделении ЦРБ. Семья этого ребенка - переселенцы из Луганской области. Состояние двух других детей средней тяжести ", - говорится в сообщении.

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По предварительной информации, дети играли в индейцев и во время игры съели корень ядовитого растения борщевика и запили его речной водой. Окончательный диагноз устанавливается.

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.