Трагедия в Одессе: число жертв возросло до 12

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
По состоянию на 9 декабря под завалами нашли еще 2 тела. Таким образом количество жертв пожара увеличилось до 12, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
"9 декабря 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 - еще одного", - сказано в сообщении.
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Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация.
Из найденных на пепелище 10 тел опознаны только 3.
В Одессе в подразделениях ГСЧС провели ряд обысков в рамках следственных действия трагедии на Троицкой, 25. Полицейские изъяли документацию по действиям пожарных расчетов с момента уведомления о пожаре и до момента ликвидации.
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