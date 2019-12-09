Трагедия в Одессе: число жертв возросло до 12

На пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса нашли еще 2 тела. Фото - od.dsns.gov.ua

Спасатели продолжают разбирать завалы на пепелище Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По состоянию на 9 декабря под завалами нашли еще 2 тела. Таким образом количество жертв пожара увеличилось до 12, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

"9 декабря 00.35 во время разбора завалов обнаружено тело 1 человека. В 05.15 - еще одного", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трагедия в Одессе: двум погибшим в пожаре хотят присвоить звание Героев Украины

Проводится их осмотр судебно-медицинским экспертом и идентификация.

Из найденных на пепелище 10 тел опознаны только 3.

В Одессе в подразделениях ГСЧС провели ряд обысков в рамках следственных действия трагедии на Троицкой, 25. Полицейские изъяли документацию по действиям пожарных расчетов с момента уведомления о пожаре и до момента ликвидации.