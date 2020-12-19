В Николаеве родственники устроили конфликт со стрельбой

В Николаеве в микрорайоне Большая Корениха между водителями и пассажирами двух автомобилей произошел конфликт, который закончился стрельбой.

По словам потерпевшей, она ехала по ул. Гражданской в ​​автомобиле Toyota Corolla вместе с родственником, который находился за рулем. В это время неизвестные на Mitsubishi Galant начали мешать движению машины. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

"Когда автомобиль остановился, злоумышленники повредили его, нанося удары ногами и руками, и пытались достать водителя и пассажирку из салона. Водитель начал движение, а хулиганы начали стрелять и преследовать авто пострадавших. В полицию женщина звонила на ходу", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина обстрелял подростка, который катался на скейте

Полицейские нашли двух злоумышленников на одной из городских СТО и задержали. Они оказались братьями. У них изъяли автомобиль и пистолет типа револьвер системы Флобер с патронами и гильзами. По словам задержанных, конфликтную ситуацию на дороге якобы начал сам водитель Toyota Corolla, а они хотели его проучить. Сейчас решается вопрос о сообщении братьям о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании меры пресечения.

На Львовщине в Николаеве местный житель открыл стрельбу по своему знакомому.