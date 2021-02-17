В наркодиспансере избили полицейских

В Черкассах двое мужчин избили патрульных полицейских.
ЧП произошло в наркологическом диспансере, сообщает Нацполиция.
Перед тем, патрульные остановили автомобиль КИА, в котором находились двое неадекватных мужчин - водитель и пассажир.
Они нецензурно ругались в сторону инспекторов и начали дергать их за форменную одежду.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Работники медцентра за 500 грн продавали рецепты на наркотики
Патрульные силой надели на мужчин наручники и доставили в Черкасский наркологический диспансер, чтобы проверить их на состояние опьянения.
В медицинском учреждении злоумышленники напали на полицейских.
Правоохранителей госпитализировали.
Злоумышленников задержали и вручили уведомление о подозрении, которое касается нападения на полицейских.
Нападавшим грозит до 5 лет тюрьмы.
За 11 месяцев 2020 году из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП.
В результате аварий погибли 97 человек, травмированы 1425, сообщила патрульная полиция Украина.
В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.
Комментарии