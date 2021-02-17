В наркодиспансере избили полицейских

В Черкассах двое мужчин избили патрульных.

В Черкассах двое мужчин избили патрульных полицейских.

ЧП произошло в наркологическом диспансере, сообщает Нацполиция.

Перед тем, патрульные остановили автомобиль КИА, в котором находились двое неадекватных мужчин - водитель и пассажир.

Они нецензурно ругались в сторону инспекторов и начали дергать их за форменную одежду.

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Патрульные силой надели на мужчин наручники и доставили в Черкасский наркологический диспансер, чтобы проверить их на состояние опьянения.

В медицинском учреждении злоумышленники напали на полицейских.

Правоохранителей госпитализировали.

Злоумышленников задержали и вручили уведомление о подозрении, которое касается нападения на полицейских.

Нападавшим грозит до 5 лет тюрьмы.

За 11 месяцев 2020 году из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП.

В результате аварий погибли 97 человек, травмированы 1425, сообщила патрульная полиция Украина. В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.