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среда, 17 февраля 2021 04:31

В наркодиспансере избили полицейских

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В наркодиспансере избили полицейских
В Черкассах двое мужчин избили патрульных.

В Черкассах двое мужчин избили патрульных полицейских.

ЧП произошло в наркологическом диспансере, сообщает Нацполиция.

Перед тем, патрульные остановили автомобиль КИА, в котором находились двое неадекватных мужчин - водитель и пассажир.

Они нецензурно ругались в сторону инспекторов и начали дергать их за форменную одежду.

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Патрульные силой надели на мужчин наручники и доставили в Черкасский наркологический диспансер, чтобы проверить их на состояние опьянения.

В медицинском учреждении злоумышленники напали на полицейских.

Правоохранителей госпитализировали.

Злоумышленников задержали и вручили уведомление о подозрении, которое касается нападения на полицейских.

Нападавшим грозит до 5 лет тюрьмы.

За 11 месяцев 2020 году из-за вождения в состоянии опьянения в Украине произошло 4118 ДТП.
В результате аварий погибли 97 человек, травмированы 1425, сообщила патрульная полиция Украина.

В полиции призвали не садиться за руль после употребления даже незначительного количества алкоголя.

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