В музее произошел пожар: сгорел древний деревянный дом

Во Львове на территории музея сгорел деревянный дом. Фото: ГСЧС

Во Львове произошел пожар на территории музея народного зодчества и быта им. Климентия Шептицкого.

Сгорел деревянный дом, люди не пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел в ночь на 6 февраля на территории музея под открытым небом. В результате инцидента сгорел одноэтажный деревянный дом площадью 600 квадратных метров.

"В 03:27 подразделениями ГСЧС пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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На территории "Шевченковской рощи" находятся более 120 памятников архитектуры из западных областей Украины, в том числе 6 церквей. Самый старый экспонат – дом 1749 года. На территории представлены также кузница, школа, лесопилка, сукновальня, водяная и ветряная мельница.

В Подольском районе Киева, вечером 4 февраля, произошел пожар в пятиэтажке. Спасатели эвакуировали восемь жителей дома. В результате пожара погиб один человек.