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пятница, 27 августа 2021 11:28

В Москве вспыхнула самая высокая телебашня: есть погибшие
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Фото: ms.detector.media

27 августа 2000 года произошел пожар на Останкинской телебашне в Москве. Она началась из-за короткого замыкания на высоте 460 м. Телебашня горела сутки и унесла жизни трех человек.

Во второй половине 1960-х в московском районе Останкино построили главный телецентр СССР. Его гордостью стала уникальная, самая высокая в мире башня, предназначенная для трансляции передач из Москвы, высотой 537 м. Особенностью конструкции было то, что невероятно высокий и относительно тонкий корпус держался на неглубоком, но широком и тяжелом основании. Прочность башни обеспечивалась системой тросов-креплений, расположенных внутри корпуса.

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В тот день из-за пожара полностью выгорели три этажа. В процессе ликвидации пожара лифт упал с высоты около 300 м. Из-за этого погиб командир пожарного расчета Владимир Арсюков. Он хотел лично подняться на высоту очага пожара. Также погибла лифтер Светлана Лосева, которая должна была нажать на кнопку лифта и ехать с командиром. Третьим погибшим оказался слесарь-ремонтник Александр Шипилин.

Во время пожара от высокой температуры лопнули 120 из 149 тросов, обеспечивающих перенапряжение бетонной конструкции башни. Но башня устояла. Впоследствии тросы восстановили.

Интенсивное горение фидеров, имевших внешние горючие полиэтиленовые оболочки, отмечали все участники тушения. Падающие вниз капли полиэтилена создавали на различных высотах вторичные очаги горения. При температуре около 1000°С летели вниз и горящие фрагменты разрушительных фидеров.

После пожара на Останкинской телебашне реконструировали передатчики и фидеры телеканалов "Культура", НТВ, ТБ6 и М1. В сентябре 2001-го завершили установку новой передающей антенны ОРТ.

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23 мая 2007 года начались строительно-ремонтные работы территории и помещений экскурсионного маршрута Останкинской телебашни. Восстановлено и усовершенствовано все до 14 февраля 2008-го. После месяца пилотных экскурсий позволили водить группы не более 40 человек.

Из-за пожара на время каналы ОРТ и РТР вещали на одной и той же частоте.

На Останкинской телебашне 12 июня 2009 года подняли российский флаг. Над башней не разворачивали флагов с 1991-го, когда с нее сняли советский флаг.
Длина флага составляла 5 м, а ширина - 2,5 м.

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Дата
27
августа

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