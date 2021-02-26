В масштабном ДТП под Киевом сошлось 6 машин - движение парализовано

Под Киевом на ул. Балукова не разминулись 6 автомобилей. Фото: Патрульная полиция Киева

В пятницу утром, 26 февраля, в Киевской области произошла масштабная авария. На автодороге между Тарасовкой и Крюковщина столкнулись 6 автомобилей.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Есть пострадавшие, которых уже госпитализировали. Перекрыто движение в двух направлениях, объехать пока никак невозможно", - говорится в посте.

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На 40-м км трассы Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием 5 транспортных средств. Смертельную аварию сняла камера видеорегистратора.