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вторник, 23 февраля 2021 10:21

В страшном ДТП сошлось много транспорта: кадры смертельной аварии
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Во вторник, 23 февраля, на 40-м км трассы Киев-Чернигов возле села Залесье в направлении столицы произошло ДТП с участием 5 транспортных средств.

Есть погибшие и травмированные, сообщила патрульная полиция Киевской области.

Фото: скриншот с видео

Сейчас патрульные регулируют движение, ведь на данном участке оно временно заблокировано. Объезд осуществляется по встречной полосе.

"Просим вас учесть вышеуказанную информацию, быть особенно осторожными. По возможности воздержитесь от поездки по вышеуказанному маршруту. Водители, соблюдайте правила дорожного движения и жестов регулировщика", - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают медики, спасатели и следователи.

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На трассе в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ на Ивано-Франковщине столкнулись маршрутка Mercedes-Benz Sprinter и мусоровоз Mercedes-Benz Atego. 2 человека погибли.

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Дата
23
февраля

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