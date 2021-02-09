Мусоровоз и маршрутка сошлись в смертельном столкновении: показали фото

Фото: facebook.com/frankivsk.police

На трассе в селе Павловка Ямницкой сельской ТГ на Ивано-Франковщине столкнулись маршрутка Mercedes-Benz Sprinter и мусоровоз Mercedes-Benz Atego. Два человека погибли. Количество искалеченных - устанавливается.

Авария произошла 8 февраля около 23:30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Столкнулись Mercedes Sprinter под управлением 46-летнего водителя и Mercedes Atego, за рулем которого был 19-летний водитель. Удар пришелся в правую сторону микроавтобуса. В результате ДТП есть двое погибших, число травмированных устанавливается", - сказано в сообщении.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа и устанавливает все обставить аварии. Подробности обещают сообщить позже.

На трассе Киев-Чоп возле села Сынив бывшего Гощанского района на Ровенщине столкнулись маршрутка и снегоочистительная машина. Травмированы 3 пассажира. Все обстоятельства аварии устанавливают следователи.