В маршрутке на ходу отлетели колеса

В результате аварии никто не пострадал. Фото: Информатор

В Днепре в маршрутного такси №55 на ходу отлетело два задних колеса.

В маршрутке находились пассажиры, однако никто не пострадал. Об этом сообщает Информатор.

"Внутри находились, как минимум, десять человек, все испугались, но никто не пострадал - повезло. Я считаю, что виной таких событий - является возраст автобусов и нежелание перевозчиков проводить качественную проверку", - рассказал один из очевидцев.

Глава профсоюза перевозчиков Днепра Михаил Тонконогий заявил, что маршрутка накануне прошла очередной техконтроль, и никаких проблем не было обнаружено.

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"Во время движения водитель услышал посторонний звук, резкий хлопок и машина села на заднюю часть рамы. То есть, задний мост просто выехал из-под автобуса. Это произошло потому, что заклинило редуктор заднего моста. В автобусах и грузовиках на шасси ГАЗель такое случается , поскольку конструкция не предусматривает места для сброса зубцов планетарной шестерни редуктора в случае их облома. в таких случаях пассажиры не страдают. Автобус направлен на ремонт ", - отметил Тонконогий.

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