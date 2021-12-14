В лесополосе нашли труп военного

В Днепропетровской области нашли убитым 36-летнего военного. С ним расправились сослуживцы. Фото: npu.gov.ua

14 декабря в лесополосе возле села Вильне на Днепропетровщине нашли убитым 36-летнего военного.

Его забили до смерти сослуживцы, сообщили на официальной странице 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" в Facebook.

"Тело нашли в лесополосе у автодороги Губиниха-Вильне. Подозреваемых задержали. Это военнослужащие той же воинской части, где проходил службу погибший", - сказано в сообщении.

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Труп военного был завернут в линолеум. На теле было много колото-ножевых ран, оно лежало там уже около суток. На него в лесополосе наткнулся местный житель, пишет "Телеграф".

Отмечается также, что военный проходил службу в части А1302 в Черкасском.

Следствие по делу продолжается. Также приказом командира воинской части назначено служебное расследование.

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